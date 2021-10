Reims Reims Marne, Reims Bachar Mar-Khalifé Reims Reims Catégories d’évènement: Marne

Reims Marne Bachar Mar-Khalifé Dans le cadre de FARaway – Festival des Arts à Reims 2022 | Du 27.01 au 06.02 2022

Présenté par La Cartonnerie | Concert

Tout public Ce cinquième album, “On Off”, BACHAR MAR-KHALIFE a voulu l’enregistrer dans son pays natal, le Liban. L’enregistrement a eu lieu en décembre 2019, au rythme des contestations populaires qui ébranlaient le Liban. À sa manière, Bachar y contribue ; l’émotion est à fleur de peau, le dépouillement de sa musique fait écho à la situation du pays. L’album comporte 11 titres, écrits et composés sur place, ainsi qu’un duo enregistré en

