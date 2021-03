Bachar Mar-Khalifé : On/Off – Festival Variations EN LIGNE EN LIGNE / EN VISIO, 25 mars 2021-25 mars 2021, Nantes.

2021-03-25 Rendez-vous le jour J, à l’heure indiquée sur la chaîne YouTube du lieu unique.

Horaire : 20:00

Gratuit : oui Rendez-vous le jour J, à l’heure indiquée sur la chaîne YouTube du lieu unique.

Concert. Bachar Mar-Khalifé est bien plus qu’un pianiste envoûtant. Compositeur, chanteur et multi-instrumentiste, sa musique est celle d’un homme libre ; un mélange éclairé et percutant de jazz, d’électro, de musique traditionnelle libanaise et de musique contemporaine, qu’il aborde avec un amour et une énergie semblables.Entre percussion traditionnelle et classique, piano et direction d’orchestre, Bachar Mar-Khalifé intègre toutes ces facettes pour en devenir l’unique dénominateur commun. À l’occasion de ses concerts en solo, l’artiste revisite l’ensemble de son répertoire, depuis son premier album Oil Slick (paru en 2010) jusqu’au dernier, On/Off, paru en octobre 2020. Ce cinquième album a été enregistré au Liban, au rythme des contestations populaires qui ébranlaient le pays. L’émotion est à fleur de peau, le dépouillement de sa musique fait écho à la situation du pays. Dans la maison, l’électricité coupe 2 fois par jour : On/Off. Dans le cadre du Festival Variations – Musiques pour piano et claviers (20 au 28 mars 2021) en ligne

