Pour interpréter sur scène les chansons de son dernier album On/Off enregistré dans son pays natal, le jeune prodige libanais, à la réputation d’excellence et à la belle voix grave, naviguera entre acoustique et électronique et orchestrera une musique où fusionneront les codes du jazz et la tradition orientale… Enregistré dans son pays natal, le jeune prodige libanais, à la réputation d’excellence et à la belle voix grave, naviguera entre acoustique et électronique. Les Quinconces 4 place des Jacobins, Le mans Le Mans Sarthe

