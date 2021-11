BACHAR MAR-KHALIFÉ L’Aéronef, 15 décembre 2021, Lille.

L’Aéronef, le mercredi 15 décembre à 20:00

Il y a dans la famille Khalifé un don pour la composition et un génie musical qui se transmet, entre le père Marcel et ses deux fils Rami et Bachar, le cadet. Ce dernier, qui a quitté son Liban natal pour s’installer en France à l’âge de six ans, est retourné sur ses terres pour enregistrer son cinquième album On/Off. … Un piano, la cheminée, le poêle, et quelques instruments rares qui ornent les murs depuis toujours. Un environnement rustique qui exacerbe les sens, propice à une création brute et dépouillée. L’enregistrement a eu lieu en décembre 2019, au rythme des contestations populaires qui ébranlaient le Liban, auxquelles Bachar fait écho à sa manière, l’émotion à fleur de peau… Bachar Mar-Khalifé (chant/piano) Aleksander Angelov (basse) Dogan Poyraz (percussions) Emile Londonien : quand Londres rencontre Strasbourg pour rendre hommage au broken beat, à la house et au jazz ! Retrouvez Matthieu, Nils & Théo (aperçus dans nos contrées à l’automne, au sein de Cheap House ! Remember @ Cross Road Festival 2021), trio d’ores-et-déjà repéré notamment par les insatiables diggers & découvreurs Gilles Peterson, Lefto, Simbad ou Pablo Valentino. Be there ! Matthieu Drago (batterie) Nils Boyny (synthétiseur) Théo Tritsch (basse)

Bachar Mar-Khalifé en trio !

