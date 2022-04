Bach / Zelenka / Durante Aix-en-Provence, 18 juin 2022, Aix-en-Provence.

Ces différentes pièces alternent moments de tendresse et moments d’exultation, représentatifs des contrastes des Passions baroques. Le chœur et l’orchestre emmenés par leur cheffe traduisent avec enthousiasme l’expression de ces sentiments.

Et puis un intrus au milieu du concert, l’Estonien Arvo Pärt avec une composition tout en recueillement, son Magnificat. Un moment de musique à saisir, dans une belle nef elle aussi baroque.

Quarante chanteurs, quatre solistes, un orchestre baroque de dix-sept musiciens, le tout sous la direction de Marie-Hélène Coulomb, interprèteront des œuvres de trois compositeurs de la même époque, un Allemand, un Tchèque et un Italien.

