Bach, Xenakis, Brahms – Orchestre national d’Auvergne Aix-en-Provence, 12 avril 2022, Aix-en-Provence.

13 45 Nulle surprise alors dans son choix de jouer et diriger de son archet les deux premiers Concertos pour violon de Bach, des partitions virtuoses où transparaît le modèle italien de Vivaldi. Le maestro est aussi un chambriste réputé et éclectique, choisissant pour compléter ce programme une superbe transcription du Quintette de Brahms, œuvre qu’il a lui-même très souvent interprétée au violon.



● Johann Sebastian Bach (1685-1750) : Concerto pour violon n° 1 en la mineur, BWV 1041 et Concerto pour violon n° 2 en mi majeur, BWV 1042

● Yannis Xenakis (1922-2001) : Aroura

● Johannes Brahms (1833-1897) : Quintette à cordes n° 2 en sol majeur, op. 111 (version pour orchestre à cordes).

Distingué par le New York Times comme l’un des meilleurs interprètes de Bach, le violoniste et chef d’orchestre autrichien Thomas Zehetmair a été nommé l’an dernier à la tête de l’Orchestre national d’Auvergne

