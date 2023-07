Bach, Variations Goldberg, Justin Taylor Maison de la Radio et de la Musique Paris Catégories d’Évènement: ile de france

.Tout public. payant De 10 à 67€ Rendez-vous à l’Auditorium de Radio France pour un concert baroque avec Justin Taylor. Certains chefs-d’œuvre sont de telles sources d’abondance et d’émerveillement, qu’on les découvre comme si on les connaissait depuis toujours ou qu’on y revient avec la certitude qu’ils auront des secrets à nous révéler encore, d’eux-mêmes et peut-être de nous. Ainsi des immortelles Variations Goldberg de Bach, exhumées par Wanda Landowska dans les années 1930, popularisées par Glenn Gould dans son célèbre enregistrement de 1955 et qui revivront ce soir, par la grâce du prodigieux Justin Taylor. La suite de notre série Bach. JOHANN SEBASTIAN BACH

JOHANN SEBASTIAN BACH

Variations Goldberg JUSTIN TAYLOR clavecin Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kennedy 75016 Paris

