Bach / Trompette Et Orgue : Romain Leleu / Ghislain Leroy Maison de la Radio et de la Musique, 22 avril 2023, Paris.

Le samedi 22 avril 2023

de 20h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. payant de 8 à 26€

Rendez-vous à l’Auditorium de Radio France pour un concert en compagnie de Romain Leleu et Ghislain Leroy qui ont souhaité renouveler le répertoire pour trompette et orgue en faisant appel à Régis Campo : à l’image de Street-Art, Dancefloor With Pulsing ou encore The Wonder of Life.

Romain Leleu et Ghislain Leroy ont souhaité renouveler le répertoire pour trompette et orgue en faisant appel à Régis Campo : à l’image de Street-Art, Dancefloor With Pulsing ou encore The Wonder of Life, cette nouvelle partition nous emmènera dans l’univers ludique et joyeux du compositeur. Au programme également, la Pièce de concert de Vassily Brandt, adaptation pour trompette et orgue de la célèbre transcription par Bach du Neuvième Concerto pour violon en ré majeur de Vivaldi. Et aussi l’imposant Final pour orgue seul de César Franck, pour faire décoller la fusée de l’Auditorium.

JOHANN SEBASTIAN BACH

Concerto en ré majeur BWV 972 d’après Antonio Vivaldi (adaptation pour trompette et orgue)

Sinfonia de la Cantate BWV 29 (transcription pour orgue d’André Isoir)

Trois Chorals pour orgue sur « Nun komm’ der Heiden Heiland » BWV 659, 660 et 661

Aria de la Cantate BWV 208 (adaptation pour trompette et orgue)

FÉLIX MENDELSSOHN

Paulus : Ouverture (transcription pour orgue)

VASSILY BRANDT

Pièce de concert pour trompette et orgue n° 2, opus 12

CÉSAR FRANCK

Final pour orgue

RÉGIS CAMPO

Nouvelle œuvre pour trompette et orgue (commande de Radio France – création mondiale)

ROMAIN LELEU trompette

GHISLAIN LEROY orgue

Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kennedy 75016 Paris

Contact : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/recital/trompette-et-orgue-romain-leleu-ghislain-leroy https://billetterie.maisondelaradioetdelamusique.fr/selection/event/seat?perfId=10228544796063

