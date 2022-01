Bach transcrit par lui même ou par des compositeurs du XIXe ou XXe siècles Église Saint-Eustache Paris Catégorie d’évènement: Paris

Bach transcrit par lui même ou par des compositeurs du XIXe ou XXe siècles Église Saint-Eustache, 25 février 2018, Paris. Bach transcrit par lui même ou par des compositeurs du XIXe ou XXe siècles

Église Saint-Eustache, le dimanche 25 février 2018 à 16:00

Extrait des Chorals Schübler, Fugue en ré mineur par Bach lui-même; extraits de cantates ou œuvres diverses par Liszt, Guilmant, Widor, Isoir et Messerer

Libre participation

Conférence-concert de François Sabatier, musicologue, et Baptiste-Florian Marle-Ouvrard au grand orgue. Église Saint-Eustache 2 impasse Saint-Eustache, 75001 Paris Paris Quartier Les Halles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2018-02-25T16:00:00 2018-02-25T18:00:00

