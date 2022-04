BACH TO BEATLES – SANYA KROÏTOR & LAETITIA HIMO LE BAL BLOMET, 24 juin 2022, Paris.

Un kaleidoscope musical virtuose autour de Bach, des Beatles, de Carmen, de czardas, de musiques klezmer et de jazz !

Date et horaire exacts : Le vendredi 24 juin 2022

de 20h00 à 22h00

payant Plein Tarif : 25 EUR tarif réduit (-25 ans, sans emploi) : 15 EUR

Les improvisations de Sanya Kroïtor sont soutenues par la profondeur du violoncelle et le charisme de Laetitia Himo

Un duo plein de charme et d’énergie !

SANYA KROÏTOR (violon)

Violoniste virtuose israélien d’origine Moldave, Sanya Kroitor est l’un des plus brillants et charismatiques violonistes de sa génération. Issu de la grande école Russe du violon et guidé par son père, accordéoniste et compositeur de musique Klezmer de grande notoriété, il est reconnu comme un talent exceptionnel doté d’une technique rare. Il se produit en soliste depuis son plus jeune âge et est surnommé le « Nouveau Paganini ». Il se plonge dans l’univers du jazz et de l’improvisation à l’écoute de ses plus grands maîtres : Stéphane Grapelli, Jean Luc Ponty, Didier Lockwood… ainsi que de la musique traditionnelle Klezmer qui fait partie intégrante de sa culture. Il a enregistré de nombreux albums et se produit aujourd’hui dans le monde entier avec son groupe composé de 7 musiciens. Sanya Kroïtor est également compositeur Sanya Kroïtor avait partagé la scène du Bal Blomet avec Dider Lockwood pour son dernier concert.

« Sanya Kroïtor est un violoniste de la trempe de Dider Lockwood : fougueux, capable de porter la musique klezmer au plus vif du sujet. Sans limites et tabou. Concert échevelé, furia de plaire, tout ce dont Didier Lockwood rêvait, Sanya l’invitait à le faire » . Francis Marmande, Le Monde

LAETITIA HIMO (violoncelle)

Laetitia est une violoncelliste franco-israélienne, ancienne élève de Mstislav Rostropovitch, diplômée du prestigieux Conservatoire Tchaikovsky et de la Juilliard School où elle remporte le Grand Prix Concert Guild of New York.

Elle s’est produite avec de prestigieux musiciens, tels Maria Joao Pires, Jean-Claude Casadesus, Vladimir Spivakov ou Yuri Bashmet. Elle est reconnue pour la puissance de son jeu toujours émotionnel et sa virtuosité.

Elle parcourt le monde depuis plusieurs années avec le violoniste de jazz Klezmer Sanya Kroïtor, avec lequel elle forme un duo atypique.

LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet Paris 75015

