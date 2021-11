Bach, Sonates pour violon et clavecin obligé Semur-en-Auxois, 24 novembre 2021, Semur-en-Auxois.

Bach, Sonates pour violon et clavecin obligé Théâtre du Rempart 11 rue du rempart Semur-en-Auxois

2021-11-24 20:00:00 – 2021-11-24 Théâtre du Rempart 11 rue du rempart

Semur-en-Auxois 21140 Semur-en-Auxois

Pionnier dans le genre de la sonate pour violon et clavier, Bach inaugure avec ces œuvres un genre dans lequel s’essaient plus tard Mozart, Haydn, Beethoven et les grands compositeurs jusqu’au XXe siècle. Allant contre la tradition de leur époque, dans laquelle le clavecin ne jouait qu’un rôle d’accompagnement du violon, ces sonates mettent les deux instruments sur le même plan, en créant une texture à trois voix égales réparties entre eux.

Interprété par Liv Heym au violon et Paolo Zanzu au clavecin, le concert propose trois des six sonates composées par Bach. Un enregistrement de l’intégrale des sonates paraîtra au printemps 2022 pour le label Paraty.

Théâtre du Rempart 11 rue du rempart Semur-en-Auxois

