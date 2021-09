Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse BACH SAFRAN (PASSE TON BACH D’ABORD) Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

BACH SAFRAN (PASSE TON BACH D'ABORD) 2021-09-25 19:00:00 CHAPELLES DES CARMELITES 1 Rue de Périgord Toulouse Haute-Garonne

Toulouse Haute-Garonne Zafrani se nourrit d’influences multiples (musiques traditionnelles, jazz, musique ancienne, chanson) pour réaliser la fusion entre musiques du Moyen-Orient et compositions originales. Pour le festival, Zafrani va chercher son inspiration chez BACH, et profite de l’occasion pour nous emmener au-delà des frontières. Les trois artistes de Zafrani nous plongent dans les mystères d’un BACH tantôt jazz, tantôt baroque, tantôt traditionnel, pour nous offrir un voyage hors du commun. Concert donné par Zafrani à la Chapelle des Carmélites

Chant, clavier, pédale-loop, clarinette basse, percussions Zafrani se nourrit d'influences multiples (musiques traditionnelles, jazz, musique ancienne, chanson) pour réaliser la fusion entre musiques du Moyen-Orient et compositions originales. Pour le festival, Zafrani va chercher son inspiration chez BACH, et profite de l'occasion pour nous emmener au-delà des frontières. Les trois artistes de Zafrani nous plongent dans les mystères d'un BACH tantôt jazz, tantôt baroque, tantôt traditionnel, pour nous offrir un voyage hors du commun.

