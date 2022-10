BACH – REICH Marion Ralincourt Soissons, 24 novembre 2022, Soissons.

BACH – REICH Marion Ralincourt

9 Allée Claude Debussy Soissons Aisne SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du GrandSoissons

2022-11-24 – 2022-11-24

Soissons

Aisne

Soissons

6 6 Troisième volet de la Collection de musique de chambre des Siècles, l’album Bach – Reich de Marion Ralincourt met en regard des oeuvres solo et des transcriptions originales des deux compositeurs, leur donnant un nouvel éclairage inédit. Flûtiste éclectique, Marion Ralincourt varie les modes de jeux avec inventivité, allant jusqu’à se dédoubler, pour incarner au plus près l’esprit des partitions transcrites. Un concert envoûtant qui rend le plus bel hommage qui soit à la flûte traversière.

DISTRIBUTION

Flûtiste soliste des Siècles : Marion Ralincourt

PROGRAMME

Jean-Sébastien Bach (1685 – 1750)

Steve Reich (1936)

+33 3 23 59 10 12 http://www.citedelamusique-grandsoissons.com/events/bach-reich/

concert CMD GrandSoissons

Soissons

