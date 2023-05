Bach, Purcell, Bizet / Benjamin Righetti Maison de la Radio et de la Musique Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Bach, Purcell, Bizet / Benjamin Righetti Maison de la Radio et de la Musique, 30 mai 2023, Paris. Le mardi 30 mai 2023

de 20h00 à 22h00

.Public adultes. payant de 7 à 16€

Rendez-vous à l’Auditorium de Radio France pour un concert d’Orgue en compagnie de Benjamin Righetti. Un programme festif avec un concerto de Vivaldi transcrit par Bach, mais aussi plusieurs transcriptions dont celle inédite de Carmen réalisée par l’interprète lui-même. Et pour rendre hommage à Beethoven, Benjamin Righetti nous propose une composition à la limite du travail de transcription. Les mélomanes reconnaîtront immédiatement sa Sonate « pastorale » pour piano, mais la forme a changé, passant d’une œuvre en quatre mouvements à une fantaisie en un seul souffle : « Faire sienne la musique ancienne, l’arpenter, l’intégrer et jouer avec ces langages d’hier jusqu’à avoir l’impression de pouvoir en écrire soi-même, sortir de la muséologie d’une langue morte pour aller vers la transmission d’une langue vivante… ». Benjamin Righetti jouera également pour la première fois sa Prière composée en 2022. JOHANN SEBASTIAN BACH

Concerto en ré mineur BWV 596 d’après Antonio Vivaldi HENRY PURCELL

Didon et Enée, extrait : “When I am laid in earth”* SERGUEÏ RACHMANINOV

Prélude en sol mineur, opus 23 n° 5* BENJAMIN RIGHETTI

Fantaisie-Pastorale, d’après Ludwig van Beethoven GEORGES BIZET

Carmen Suite* BENJAMIN RIGHETTI

Prière (création mondiale) HECTOR BERLIOZ

La Damnation de Faust, extrait : Marche hongroise* *transcriptions et adaptations Benjamin Righetti BENJAMIN RIGHETTI orgue

