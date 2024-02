Bach, Passion selon saint Jean Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence, vendredi 29 mars 2024.

Moment très attendu à chaque édition du Festival de Pâques, le concert de l’une des deux passions de Bach met à l’honneur chaque année les meilleurs ensembles de musique ancienne.

Venu de Bâle, capitale européenne de la musique baroque, le chef Andrea Marcon rassemble l’ensemble vocal et l’orchestre La Cetra Barockorchester, pour une interprétation tout en vigueur et en authenticité. Vaste fresque érigée à la gloire du divin, la Passion selon saint Jean réunit un effectif instrumental et vocal de grande ampleur, alternant entre airs des voix solistes et chorals luthériens fervents pour dépeindre avec la plus grande véracité les ultimes souffrances du Christ.

Un monument de la musique occidentale qui fête, cette année, ses 300 ans ! EUR.

Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

