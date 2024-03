Bach, Passacaille et fugue – Adélaïde Ferrière / F. Espinasse Maison de la Radio et de la Musique Paris, samedi 6 avril 2024.

Le samedi 06 avril 2024

de 20h00 à 22h00

Venez assister au concert de musique de chambre avec orgue et percussions à l’Auditorium de la Maison de la Radio et de la Musique !

Le duo réuni ne court pas les rues, encore moins quand il s’agit de Bach. Pour autant est-ce incongru d’envisager le marimba dans le Concerto pour deux clavecins BWV 1060, qui est lui-même transcription d’un concerto pour violon et hautbois ? Si prologue et épilogue empruntent au cantor, le dialogue entre les percussions d’Adélaïde Ferrière et l’orgue de François Espinasse ne s’interdit aucun pari aventureux, qui dévoile une série de solos et de duos affutés par Thomas Lacôte, Betsy Jolas, Michael Jarrell et Rikako Watanabe. Le mot d’ordre ? Osons !

JOHANN SEBASTIAN BACH

Passacaille et fugue pour orgue BWV 582

THOMAS LACÔTE

La Nuit sera calme pour percussions et orgue (commande de Radio France)

BETSY JOLAS

Musique de jour pour orgue

MICHAEL JARRELL

Assonance VII pour percussions

RIKAKO WATANABE

Racines du vent (commande de Radio France – création mondiale)

JOHANN SEBASTIAN BACH

Concerto pour deux clavecins BWV 1060 (arrangement pour marimbas et orgue)

ADÉLAÏDE FERRIÈRE percussions

FRANÇOIS ESPINASSE orgue

Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kennedy 75016

Contact : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/concert-de-musique-de-chambre/bach-passacaille-et-fugue-adelaide-ferriere-f-espinasse contact.billetterie@radiofrance.com https://billetterie.maisondelaradioetdelamusique.fr/selection/event/seat?perfId=10228873029102

