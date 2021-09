BACH MITZVAH ! (PASSE TON BACH D’ABORD) Toulouse, 26 septembre 2021, Toulouse.

BACH MITZVAH ! (PASSE TON BACH D’ABORD) 2021-09-26 – 2021-09-26 EGLISE DU GESU 22 Rue des Fleurs

Toulouse Haute-Garonne

Camille ARTICHAUT est un fidèle s’il en est de Passe ton Bach d’abord. Comment imaginer un tour du monde sans ce musicien polyvalent et inventif, qui réussira sans doute à nous persuader que Bach est un compositeur klezmer ?

Pour Bach Monde, Camille nous propose une Bach mitzvah hautement colorée : clarinette tendre et déchirée aux arômes hébraïques transportée dans la musique du musicien allemand. C’est l’ivresse de l’appel d’une danse profonde, inconnue. Une espèce d’enfance habite le musicien, que ne distrait pas le dur et tendre combat de la vie. Il s’est fortifié par l’errance vigoureuse dans les ports, les pays, par la présence de ses amis, celle du public.

Libre dans son andance, une joie est donnée à partager un solo d’enlacements, un mariage d’amour.

Concert donné par Camille Artichaut à l’Eglise du Gésù

Clarinettes

