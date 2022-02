Bach : Magnificat – Cantate 147 Cathédrale Saint-Louis Metz Catégories d’évènement: Metz

Cathédrale Saint-Louis, le samedi 19 mars à 20:30

Les solistes et le chœur de de la Cathédrale Saint-Louis , l’orchestre de la cathédrale Saint-Louis et les choristes de Rambouillet interpréteront le Magnificat et la Cantate 147 de J.S. Bach. Direction de l’Abbé Amaury Sartorius.

Libre participation aux frais

Concert proposé par la chorale de la cathédrale Saint-Louis de Versailles. Cathédrale Saint-Louis 4 place Saint-Louis Metz Nouvelle Ville Moselle

2022-03-19T20:30:00 2022-03-19T22:30:00

