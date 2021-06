BACH LE HAÏM La Chèvrerie, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Lançon-Provence.

BACH LE HAÏM

La Chèvrerie, le vendredi 2 juillet à 20:30

Amandine Habib, piano Raphaël Imbert, saxophone Johann Sébastien Bach, celui qui, par son génie, parle à Dieu, parle de Dieu tout en croyant fermement en l’homme : Bach, l’humaniste ! C’est en partant des compositions du cantor de Leipzig que la pianiste Amandine Habib et le saxophoniste Raphaël Imbert ont choisi d’aller vers des musiques dites « interdites », les « Entartete Musik » : Bach, l’humaniste visitant une période trouble du 20ème siècle avec des compositeurs engagés comme Berg, Bartok, Eisler, Zemlinsky… et les chants écrits dans les camps de concentration. Assemblage de musiques ponctué par des moments d’improvisations où une musicienne classique rencontre un musicien de jazz… Une grande prière, une célébration de la vie pleine d’Espoir ! Le Haïm ! A la vie ! DANS LE PROGRAMME: – Jean-Sébastien Bach, Thème des variations Goldberg Gustave Malher, Lied Erinnerung-Souvenir – Jean-Sébastien Bach, Petit prélude en fa majeur – Alexander Zemlinsky, Lied Alhs Ihr Geliebter schield – Quand l’amant sortit – Jean-Sébastien Bach, Petit prélude en la mineur – Béla Bartok, Danses folkloriques roumaines n° 1, 2 , 3 et 4 – Jean-Sébastien Bach, Cantate extrait Ich Ruf zu dur, herr Jesu Christ BWV 639 Hans Eisler Lied I saw many friends – Amandine Habib, Moshé Jean-Sébastien Bach/Alexander Siloti, Prélude en si mineur Peat Bog Soldier – Oscar Petterson, Hymn to freedom – Anonyme, Vu ahin Zol Ikh Geyn ? – Where, O where Shall I Go ? – Jean-Sébastien Bach, Thème des variations Goldberg – Jean-Sébastien Bach/Ferruccio Busoni, Chaconne en ré mineur

de 12 à 17€

La Chèvrerie 7218 Chemin du Devenset, 13680 Lançon-Provence Lançon-Provence Bouches-du-Rhône



