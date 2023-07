Bach, Intégrale des Sonates en trio, Benjamin Alard Maison de la Radio et de la Musique Paris, 19 septembre 2023, Paris.

Le mardi 19 septembre 2023

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant

De 8 à 16€.

Rendez-vous à l’Auditorium pour un concert d’orgue avec Benjamin Alard.

Un concert comme un voyage hors du temps et hors du monde que cette immersion dans ce que Bach a écrit de plus absolu pour l’orgue : les six Sonates en trio, six pièces d’une virtuosité étincelante, où se mêlent influences italiennes et rigueur de l’Allemagne du Nord. À la console de l’orgue de Radio France: un jeune maître, un jour claveciniste le lendemain organiste, Benjamin Alard, qui a livré une version de références de ces Sonates en trio. Premier rendez-vous d’un cycle Bach.

JOHANN SEBASTIAN BACH

« O Mensch bewein dein Sünde gross » Sonate en trio no 1 en mi bémol majeur

« Jesu meine Freude » Sonate en trio no 2 en ut mineur

« Herr Jesu Christ dich zu uns wend » Sonate en trio no 3 en ré mineur

« In dich hab’ ich gehoffet, Herr » Sonate en trio no 4 en mi mineur

« Dies sind die heilgen zehn Gebot » Sonate en trio no 5 en do majeur

« In dir ist Freude » Sonate en trio no 6 en sol majeur

BENJAMIN ALARD orgue

Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kennedy 75016 Paris

Contact : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/concert-dorgue/bach-integrale-des-sonates-en-trio-benjamin-alard contact.billetterie@radiofrance.com https://billetterie.maisondelaradioetdelamusique.fr/selection/event/seat?perfId=10228875457183

Benjamin Alard – Photo : Bernard Martinez