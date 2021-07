BACH-HERSANT – SEQUENZA 9.3 Sablé-sur-Sarthe, 28 août 2021-28 août 2021, Sablé-sur-Sarthe.

BACH-HERSANT – SEQUENZA 9.3 2021-08-28 – 2021-08-28

Sablé-sur-Sarthe Sarthe

EUR Sequenza 9.3 est reconnu pour son goût du risque ! Friand des croisements musicaux, cet ensemble vocal implanté en Seine-Saint-Denis s’est fait une spécialité du dialogue entre les répertoires du passé et les compositeurs d’aujourd’hui. Le présent concert en est un parfait exemple ! Après avoir chanté des Cantates de Bach, les choristes se lancent dans l’interprétation du Stabat Mater de Philippe Hersant, partenaire de longue date de la cheffe Catherine Simonpietri. Le concert investit ainsi, avec des sonorités contemporaines, une formation ancienne respectant l’effectif vocal de l’époque. La viole de gambe y occupe un rôle soliste et dramatique inédit. Elle tient la pièce du début à la fin dans un seul souffle, élégant et énigmatique, qui clôture avec brio cette mise en regard de deux partitions à la fois si lointaines et si proches.

Ensemble vocal aux combinaisons multiples, Sequenza 9.3 réunit des solistes professionnels. Leur qualité vocale et le travail de précision qu’ils mènent sous la direction généreuse de Catherine Simonpietri contribuent à donner aux interprétations de l’ensemble relief et finesse. La cheffe articule le projet artistique de la formation autour de la création, élan vital d’aujourd’hui, et de la tradition, héritage d’un patrimoine fondateur. Depuis 1998, Sequenza 9.3 a interprété plus de 60 créations de Philippe Hersant, Ondrej Adàmek, Dai Fujikura, Juste Janulyte, Esa-Pekka Salonen, Édith Canat de Chizy, Vincent Paulet, Suzanne Giraud, Thierry Escaich… Il a collaboré avec de multiples musiciens et artistes du spectacle vivant aussi différents que Bertrand Chamayou (piano), Blanca Li (danse), Gaëtan Levêque (cirque), Lansiné Kouyaté (balafon)… Fort de ses vingt années d’expérience, l’Ensemble vocal Sequenza 9.3 est reconnu pour l’exigence musicale, l’ouverture et l’avant-garde de son projet artistique et culturel.

DISTRIBUTION

SEQUENZA 9.3

Direction Catherine Simonpietri

Céline Boucard, Adèle Carlier, Armelle Humbert, Amélie Raison sopranos

Pauline Leroy, Clothilde Cantau altos

Safir Behloul, Steve Zheng ténors

Jean-Sébastien Nicolas, Laurent Bourdeaux, Xavier Margueritat basses

Christine Plubeau violiste

Pierre Cazes organiste

BACH-HERSANT – SEQUENZA 9.3

billetterie@lentracte-sable.fr +33 2 43 62 22 22 https://lentracte-sable.fr/sequenza-9-3/

Sequenza 9.3 est reconnu pour son goût du risque ! Friand des croisements musicaux, cet ensemble vocal implanté en Seine-Saint-Denis s’est fait une spécialité du dialogue entre les répertoires du passé et les compositeurs d’aujourd’hui. Le présent concert en est un parfait exemple ! Après avoir chanté des Cantates de Bach, les choristes se lancent dans l’interprétation du Stabat Mater de Philippe Hersant, partenaire de longue date de la cheffe Catherine Simonpietri. Le concert investit ainsi, avec des sonorités contemporaines, une formation ancienne respectant l’effectif vocal de l’époque. La viole de gambe y occupe un rôle soliste et dramatique inédit. Elle tient la pièce du début à la fin dans un seul souffle, élégant et énigmatique, qui clôture avec brio cette mise en regard de deux partitions à la fois si lointaines et si proches.

Ensemble vocal aux combinaisons multiples, Sequenza 9.3 réunit des solistes professionnels. Leur qualité vocale et le travail de précision qu’ils mènent sous la direction généreuse de Catherine Simonpietri contribuent à donner aux interprétations de l’ensemble relief et finesse. La cheffe articule le projet artistique de la formation autour de la création, élan vital d’aujourd’hui, et de la tradition, héritage d’un patrimoine fondateur. Depuis 1998, Sequenza 9.3 a interprété plus de 60 créations de Philippe Hersant, Ondrej Adàmek, Dai Fujikura, Juste Janulyte, Esa-Pekka Salonen, Édith Canat de Chizy, Vincent Paulet, Suzanne Giraud, Thierry Escaich… Il a collaboré avec de multiples musiciens et artistes du spectacle vivant aussi différents que Bertrand Chamayou (piano), Blanca Li (danse), Gaëtan Levêque (cirque), Lansiné Kouyaté (balafon)… Fort de ses vingt années d’expérience, l’Ensemble vocal Sequenza 9.3 est reconnu pour l’exigence musicale, l’ouverture et l’avant-garde de son projet artistique et culturel.

DISTRIBUTION

SEQUENZA 9.3

Direction Catherine Simonpietri

Céline Boucard, Adèle Carlier, Armelle Humbert, Amélie Raison sopranos

Pauline Leroy, Clothilde Cantau altos

Safir Behloul, Steve Zheng ténors

Jean-Sébastien Nicolas, Laurent Bourdeaux, Xavier Margueritat basses

Christine Plubeau violiste

Pierre Cazes organiste

dernière mise à jour : 2021-05-26 par