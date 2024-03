Bach et ses prédécesseurs Eglise Saint-Eustache Paris, mardi 23 avril 2024.

Bach et ses prédécesseurs Le Chœur d’adultes de la Maîtrise Notre-Dame de Paris vous invite au cœur de l’univers baroque allemand. Mardi 23 avril, 20h30 Eglise Saint-Eustache Catégorie 1 : 40 €

Catégorie 2 Plein tarif : 25 €

Catégorie 2 Tarif réduit (-26 ans et demandeurs d’emploi sur justificatif) : 15€

Catégorie 2 Gratuit : Enfants de – 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-23T20:30:00+02:00 – 2024-04-23T22:00:00+02:00

Fin : 2024-04-23T20:30:00+02:00 – 2024-04-23T22:00:00+02:00

Né en Italie, le Baroque a rayonné sur l’Europe entière.

Grâce à l’art et grâce à la pratique quotidienne de la musique, et malgré une guerre atroce qui l’a ruiné, le peuple allemand a su acquérir une homogénéité, un mouvement commun, et une certaine vision du monde.

De ce tissu musical vivant ont émergé de grands compositeurs tels que Schütz ou Buxtehude, et dont Bach sera l’héritier et le plus illustre.

Ce sont donc quasiment 150 ans de musique que nous vous invitons à parcourir.

DISTRIBUTION

Maîtrise Notre-Dame de Paris, Chœur d’adultes

Ensemble instrumental

Yves Castagnet, orgue

Henri Chalet, direction

Eglise Saint-Eustache 146 rue Rambuteau, 75001 Paris Paris 75001 Paris 1er Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://musique-sacree-notredamedeparis.fr/boutique/concert/23-24/bach-et-ses-predecesseurs/ »}]

Dirk Guldner / Musikfestspiele-Saar