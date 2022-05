BACH EN SOLO – Violon par Patrick Cohën-Akenine des Folies françoises Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans Loiret Patrick Cohën-Akenine, directeur artistique des Folies françoises, interprètera Sonate et Partita pour violon seul de Jean-Sébastien Bach, dans le cadre d’un mini festival de 3 concerts en solo donnés en soutien aux amis des Orgues de Notre Dame de Recouvrance.

– CONCERT GRATUIT avec libre participation Retrouvez également 2 autres concerts en solo à l’Eglise Notre Dame de Recouvrance :

– Samedi 11 juin – 18h – François Poly jouera les Suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach

Patrick Cohën-Akenine interprètera Sonate et Partita pour violon seul de Jean-Sébastien Bach, dans le cadre d'un mini festival de 3 concerts en solo donnés en soutien aux amis des Orgues de Notre Dame de Recouvrance. CONCERT GRATUIT (avec libre participation) contact@foliesfrancoises.com https://foliesfrancoises.fr/

