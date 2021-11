Tourcoing Conservatoire Nord, Tourcoing Bach Conservatoire Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Bach Conservatoire, 4 avril 2022, Tourcoing. Bach

Conservatoire, le lundi 4 avril 2022 à 20:00

Au programme de cette soirée Bach, suites, fantaisies, préludes ou fugues. Pierre Hantaï aime garder l’inspiration et la surprise. Il souhaite rester au service des compositeurs. Selon lui, son seul travail consiste à éclairer leurs œuvres. Sa rencontre avec Bach a été décisive dans sa vie d’artiste. Au gré de ses envies et de l’instant, c’est au public qu’il révèle les œuvres qu’il va jouer et dont il dévoile quelques clés d’écoute. Ses concerts sont toujours des moments privilégiés d’émotion et de partage.

6€ à 10€

Le grand claveciniste Pierre Hantaï nous propose une immersion dans la musique de Jean-Sébastien Bach. Conservatoire 4 Rue Paul Doumer, 59200 Tourcoing Tourcoing Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-04T20:00:00 2022-04-04T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Conservatoire Adresse 4 Rue Paul Doumer, 59200 Tourcoing Ville Tourcoing lieuville Conservatoire Tourcoing