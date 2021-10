Bach / Concertos pour piano / Orchestre de chambre de Paris Philharmonie de Paris, 17 décembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 17 décembre 2021

de 20h30 à 22h30

payant

Lars Vogt, à la fois au piano et à la direction, orchestre un programme qui mêle aux concertos pour claviers de Bach (donnés avec l’Orchestre de chambre de Paris) des pièces de Kurtág.

Aussi bien Bach que Kurtág pratiquaient le jeu de la transcription et plus largement de l’intertextualité : ainsi, les concertos pour claviers de Bach interprétés par Lars Vogt et l’Orchestre de chambre de Paris, avec le concours de Martin Helmchen, Marie-Ange Nguci et Lise de La Salle, suivant les effectifs, furent souvent composés pour d’autres instruments et ensuite arrangés. Kurtág, quant à lui, a transcrit de nombreuses œuvres de ses prédécesseurs, et en particulier des cantates de Bach pour un ou deux pianos. Des pièces extraites de sa collection des Játékok se trouvent intercalées dans ce programme consacré au cantor. Parue en neuf volumes entre 1979 et 2017, cette série est « destinée à l’expérimentation », selon le compositeur, qui met l’accent sur les notions de plaisir, de joie et de liberté.

Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie

Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

