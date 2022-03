Bach & Co Nice Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

Bach & Co Nice, 3 avril 2022, Nice. Bach & Co Opéra Nice Côte d’Azur 4/6 rue Saint-François de Paule Nice

2022-04-03 – 2022-04-03 Opéra Nice Côte d’Azur 4/6 rue Saint-François de Paule

Nice Alpes-Maritimes EUR 9 9 Bach et les compositeurs européens qui l’ont influencé et qu’il a influencé.

Œuvres de Bach et Telemann.

Direction musicale Jérôme Correas. Opéra Nice Côte d’Azur 4/6 rue Saint-François de Paule Nice

dernière mise à jour : 2021-08-19 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu Nice Adresse Opéra Nice Côte d'Azur 4/6 rue Saint-François de Paule Ville Nice lieuville Opéra Nice Côte d'Azur 4/6 rue Saint-François de Paule Nice Departement Alpes-Maritimes

Nice Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/

Bach & Co Nice 2022-04-03 was last modified: by Bach & Co Nice Nice 3 avril 2022 Alpes-Maritimes Nice

Nice Alpes-Maritimes