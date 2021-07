Issenheim Issenheim 68500, Issenheim Bach & Bon Issenheim Issenheim Catégories d’évènement: 68500

Issenheim

Bach & Bon Issenheim, 7 août 2021-7 août 2021, Issenheim. Bach & Bon 2021-08-07 20:00:00 – 2021-08-07 23:00:00

Issenheim 68500 Sonates pour flûte et orgue J.S. BACH (1685-1750) Recréation des sonates pour flûte et orgue d’Ana BON (1740-1767) Paula THOMAS Flûte / Cyril PALLAUD Orgue Bach & Bon +33 6 03 56 10 53 Sonates pour flûte et orgue J.S. BACH (1685-1750) Recréation des sonates pour flûte et orgue d’Ana BON (1740-1767) Paula THOMAS Flûte / Cyril PALLAUD Orgue dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Détails Catégories d’évènement: 68500, Issenheim Étiquettes évènement : Autres Lieu Issenheim Adresse Ville Issenheim lieuville 47.90415#7.25051