Bach, Beethoven, Mendelssohn : Les maîtres de la musique classique allemande à l’honneur Eglise Saint-Marcel Paris, 15 décembre 2023, Paris.

Du vendredi 15 décembre 2023 au samedi 16 décembre 2023 :

samedi

de 18h00 à 20h00

vendredi

de 20h00 à 22h00

Pour les premiers concerts de la saison, Oya Kephale vous donne rendez-vous outre-Rhin, en compagnie de trois grands maîtres de la musique allemande : Bach, Beethoven et Mendelssohn.

/ Programme

Le programme s’ouvre avec le motet Jesu, meine Freude, que Jean-Sébastien Bach a composé à l’âge de 38 ans. Dans une architecture rigoureusement charpentée, le cantor de Leipzig expose un choral luthérien et le développe. La ligne mélodique est harmonisée, variée et ornée avec l’élégance et la profondeur qui conviennent à ce style, essentiellement funèbre.

À ce sommet de la musique chorale succède un chef d’œuvre instrumental : la première symphonie de Beethoven. Cette pièce, à la charnière entre le classicisme viennois et le romantisme allemand, permet au compositeur de jouer avec les codes d’un genre relativement récent. On peut y entendre son goût pour la surprise, hérité de Haydn et déjà, en toute fraîcheur, l’expression d’une vive allégresse.

Enfin, le chœur et l’orchestre se retrouvent autour du Psaume 42 de Mendelssohn, Wie der Hirsch schreit. Composée en 1838 à l’occasion de son voyage de noce, la pièce met en scène les peines et la consolation d’une âme qui cherche Dieu. Le compositeur fait preuve d’un romantisme tendre et retenu, avec le soutien d’un orchestre symphonique complet pour l’époque.

/ Qui sommes-nous ?

Oya Kephale est une troupe amateur de musique lyrique, jouée et chantée au profit d’associations caritatives. Le chœur et l’orchestre, accompagnés par une direction artistique et musicale professionnelle, travaillent intensément et avec passion chaque année pour produire 2 spectacles.

Pour en savoir plus : https://www.oyakephale.fr/troupe/

/On les soutient

Comme chaque année, nous reversons une partie de nos bénéfices pour soutenir une association. Cette année, Oya Kephale soutient l’Association Jeunesse Saint-Vincent de Paul. Cette association réalise des actions d’éducation populaire au service des enfants, jeunes et familles du quartier. C’est une association locale, qui accueille 350 jeunes chaque semaine autour d’activités variées.

Le soutien à cette association est vue comme un partenariat : les locaux et lieux de stockage des Jeunes Saint-Vincent sont mis à disposition de notre troupe. En échange, Oya Kephale va intervenir dans la sensibilisation musicale des jeunes et contribuer financièrement à l’achat d’instruments de musique pour l’orchestre de l’Association via les bénéfices des événements proposés cette saison.

Eglise Saint-Marcel 82 Bd de l’Hôpital 75013 Paris

Oya Kephale