Bach avec… Mendelssohn, l’héritier Église luthérienne Saint-Marcel Paris, 16 novembre 2023, Paris.

Le jeudi 16 novembre 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant

Tarif plein: 25€

Tarif réduit: 15€ (étudiants, demandeurs d’emploi, moins de 18 ans)

Le cycle Bach avec… donne carte blanche aux interprètes pour éclairer les liens spirituels et parfois secrets qui lient les plus grands créateurs à l’œuvre universelle de Jean-Sébastien Bach.

Le violon élégant

de Vadim Tchijik, avec son Ensemble les Virtuoses, propose d’explorer

la filiation spirituelle entre Félix Mendelssohn et Jean-Sébastien Bach,

un programme qui marie le splendide 1er concerto pour violon de Mendelssohn et deux parmi les plus célèbres concerti du Kantor de Leipzig, qui a donné au genre ses lettres de noblesse.

Ensemble Les Virtuoses

Vadim Tchijik, violon et direction

Hugues Leclère, piano

Programme



J.-S. Bach, concerto pour violon en la mineur BWV 1041

J.-S. Bach, concerto pour piano en ré mineur BWV 1052

F. Mendelssohn, concerto pour violon n°1 en ré mineur MWV 03

Rencontre avec le public

Église luthérienne Saint-Marcel 24, rue Pierre-Nicole 75005 Paris

Contact : https://www.bachavec.com/programme-2023 +33984155249 bachavec@free.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61552077582589 https://www.facebook.com/profile.php?id=61552077582589 https://www.billetweb.fr/pro/bachavec

DR Ensemble Les Virtuoses – Hugues Leclère, piano