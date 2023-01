Bacchus Tours Marlenheim, 14 mai 2023, Marlenheim .

Bacchus Tours

1 Place de la Liberté Marlenheim Bas-Rhin

2023-05-14 09:00:00 – 2023-05-14 18:00:00

Dans le cadre des 70 ans de la Route des Vins d’Alsace, l’Office de Tourisme Mossig & Vignoble souhaite créer un événement qui a pour but de toucher les habitants du territoire, mais aussi les touristes.

A cette occasion, des circuits balisés à destination des randonneurs ou des cyclistes seront proposés le temps d’une journée, en départ de plusieurs communes viticoles, pour un accès facile et sans voiture.

Cette journée festive, sportive et gourmande mettra en lumière la Route des Vins et la Véloroute du Vignoble, a travers un parcours fermé à toute circulation motorisée pour prendre le temps de découvrir à son rythme, à pied, à vélo ou en roller notre belle Destination.

Des animations vous seront proposées tout au long de la journée sur les différents points de départ (programme à venir).

Cette journée est gratuite et sans inscription ! En famille ou entre amis, seul ou avec votre animal de compagnie, rejoignez nous pour fêter comme il se doit, les 70 ans de cette emblématique Route des Vins !

Buvette et restauration.

