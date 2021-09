Larbey Larbey Landes, Larbey Bacchus Club Larbey Larbey Catégories d’évènement: Landes

Larbey

Bacchus Club Larbey, 1 octobre 2021, Larbey. Bacchus Club 2021-10-01 – 2021-10-01 Café Boissec 303 route de l’église

Larbey Landes Larbey 25 25 EUR Animée par un amoureux des bonnes choses, fervent et érudit, vous pourrez venir découvrir les pépites dénichées par nos inlassables épicurien.nes : vins, charcutaille, fromages et autres gourmandises, ces retrouvailles s’annoncent exquises !

Avec Nathalie Peugniez, sommelière : Bee Happy Viognier IGP St Guilhem le désert, Domaine Michot Pouilly Fumé cuvée “M”, Terrasse du Larzac AOP Le Salut de la Terre, Ma vigne du Moulin des Rambauds Malbec Syrah IGP Atlantique.

