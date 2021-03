Bordeaux Musée des Beaux Arts Bordeaux Bacchaweek : 6 jours de créations étudiantes Musée des Beaux Arts Bordeaux Catégorie d’évènement: Bordeaux

Découvrez tout au long de la semaine les créations artistiques des **63 étudiants porteurs de projets**, en lien avec les collections du musée. Au programme, réinterprétation et détournement d’oeuvres ! Danse, mode, jeu, créations digitales, vidéos, écritures poétiques ou décalées, des étudiants de tous horizons vous font partager leurs univers créatifs ! **Rendez-vous chaque jour, du mardi 23 mars 2021 au dimanche 28 mars 2021 à 18h sur la page de l’événement facebook ou sur le compte Instagram du musée** _Et sinon : Bacchaweek, Bacchanight… c’est quoi ?_ _Tiré du mot bacchanales, les fêtes données en l’honneur de dieu du vin Bacchus, la Bacchanight est une soirée culturelle et festive organisée chaque année au musée, un événement par et pour les étudiants !_

La Bacchaweek est de retour ! Dérivée de la Bacchanight, célèbre nocturne étudiante du musée, cette 6e édition est une version 100% numérique ! Musée des Beaux Arts 20 cours d'Albret 33000 Bordeaux

2021-03-23T18:00:00 2021-03-23T22:00:00;2021-03-24T18:00:00 2021-03-24T22:00:00;2021-03-25T18:00:00 2021-03-25T22:00:00;2021-03-26T18:00:00 2021-03-26T22:00:00;2021-03-27T18:00:00 2021-03-27T22:00:00;2021-03-28T18:00:00 2021-03-28T22:00:00

