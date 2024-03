Bacchanight 9 Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Bordeaux, mardi 26 mars 2024.

Bacchanight 9 Pour et par les étudiants, ouverte à tous les curieux ! Mardi 26 mars, 20h00 Musée des Beaux-Arts de Bordeaux Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-26T20:00:00+01:00 – 2024-03-26T23:59:00+01:00

Fin : 2024-03-26T20:00:00+01:00 – 2024-03-26T23:59:00+01:00

Le temps d’une nocturne, des étudiants de toutes disciplines vous proposent de nombreux temps forts. En 2024, plus d’une trentaine de projets vont prendre vie autour des collections, menés par plus d’une centaine d’étudiants passionnés !

Que vous soyez en famille, seul(e) ou entre amis, la nocturne répond à vos envies grâce à sa riche programmation : le musée multiplie les évènements ponctuels et en continu, dans le musée et le jardin de la Mairie.

Au programme cette année :

exposition de créations textiles avec l’IBSM

projections artistiques

exposition de peintures, de dessins et de photographies

concert rock, comédie musicale, chant lyrique et improvisations musicales

improvisations théâtrales et dansées

Le nom de cette soirée festive et innovante s’inspire des bacchanales*, ces fêtes données en l’honneur du dieu du vin Bacchus.

La Bacchanight est organisée en partenariat avec l’Ecole de communication visuelle-ECV, l’École de Stylisme et de Modélisme à Bordeaux – IBSM et l’IUT Bordeaux Montaigne.

RadioCampus Bordeaux, fidèle partenaire de la Bacchanight, relaiera sur ses ondes, en live, ce rendez-vous particulier entre l’art et les étudiants.

Lieu : Rendez-vous au musée

Tarif : Entrée libre

Infos : Sans réservation

Musée des Beaux-Arts de Bordeaux 20 Cr d’Albret, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 (0)5 56 10 20 56 http://www.musba-bordeaux.fr https://www.instagram.com/musba_bordeaux/?hl=fr;https://www.facebook.com/MusBAbordeaux;https://twitter.com/i/flow/login?redirect_after_login=%2FMusBA_bordeaux;https://www.youtube.com/channel/UClgJ3X3y_IWCiekaV7cGtFg Fondé en 1801, le musée des Beaux-Arts est le plus ancien musée municipal de Bordeaux et un acteur culturel majeur, tant au niveau local, régional qu’international. Sa collection de peintures, sculptures et arts graphiques rayonne à travers les nombreux prêts, consentis aux musées français et étrangers, entre 200 et 300 chaque année.

Le parcours des collections est réparti entre les deux ailes du musée. Ses collections permanentes couvrent un panorama significatif de l’art européen du XVe au XXe siècle : Pérugin, Titien, Véronèse, Brueghel de Velours, Van Dyck, Rubens, Chardin, Delacroix, Corot, Rodin, Kokoschka, Matisse, Picasso… Cette vision encyclopédique se double d’une identité régionale forte dont témoignent les œuvres d’artistes originaires de Bordeaux comme les néoclassiques Lacour et Taillasson, le symboliste Redon, le fauve Marquet, le peintre de l’Art déco bordelais Dupas ou encore le cubiste Lhote.

Le musée dispose aussi de la Galerie des Beaux-Arts, édifiée en 1939 et située à proximité, qui accueille les grandes expositions du musée.

Le MusBA propose enfin une riche programmation culturelle et une politique de médiation dynamique pour tous les publics. L’entrée s’effectue en passant par la grille sud du Jardin de l’Hôtel de Ville. Le musée est ouvert de 11h à 18h, sauf les mardis et jours fériés (ouvert uniquement 14 juillet et 15 août).

MusBA étudiants

Bacchanight, 2022, Projet Matchpoint © Photo : P. Planchenault