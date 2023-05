CONFERENCE – ‘ APPRIVOISER LE DEUIL, COMPRENDRE LES DEPRESSION ‘ 2 rue Adrien Michaut, 25 mai 2023, Baccarat.

Sous cet intitulé extrêmement sensible, Nicolas STOCK -psychologue et psychothérapeute se propose d’aborder chacun de ces 2 sujets avec autant de respect que de finesse.

Nicolas STOCK nous invite courageusement à mieux nous comprendre et à avancer de façon plus responsable et autonome sur le chemin de nos propres vies. Une conférence d’utilité publique à ne pas manquer…. Tout public

Jeudi 2023-05-25 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-25 . 0 EUR.

2 rue Adrien Michaut Hôtel de Ville

Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Under this extremely sensitive title, Nicolas STOCK – psychologist and psychotherapist – proposes to approach each of these two subjects with as much respect as finesse.

Nicolas STOCK courageously invites us to better understand ourselves and to move forward in a more responsible and autonomous way on the path of our own lives. A conference of public utility not to be missed?

Bajo este título extremadamente sensible, Nicolas STOCK – psicólogo y psicoterapeuta – propone abordar cada uno de estos dos temas con tanto respeto como delicadeza.

Nicolas STOCK nos invita valientemente a comprendernos mejor a nosotros mismos y a avanzar de forma más responsable y autónoma por el camino de nuestra propia vida. Una conferencia de utilidad pública que no hay que perderse..

Nicolas STOCK – Psychologe und Psychotherapeut – hat sich zum Ziel gesetzt, unter diesem äußerst sensiblen Titel jedes dieser beiden Themen mit Respekt und Feingefühl zu behandeln.

Nicolas STOCK lädt uns mutig dazu ein, uns selbst besser zu verstehen und verantwortungsvoller und autonomer auf dem Weg unseres eigenen Lebens voranzuschreiten. Ein Vortrag von öffentlichem Interesse, den Sie nicht verpassen sollten

