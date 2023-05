CONCERT SOLIDAIRE ‘ON SORT EN BOÎTE’ Place du Général Leclerc, 13 mai 2023, Baccarat.

Concert solidaire « on sort en boîte » au profit de la banque alimentaire.

La soirée est animée par la chorale aux 4vents.

L’entrée est gratuite, venez simplement avec des dons alimentaires au profit de la BANQUE ALIMENTAIRE de NANCY.. Tout public

Samedi 2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 . 0 EUR.

Place du Général Leclerc salle des fêtes

Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Solidarity concert « on sort en boîte » for the benefit of the food bank.

The evening is animated by the 4vents choir.

The entrance is free, just come with food donations for the benefit of the NANCY FOOD BANK.

Concierto solidario « on sort en boîte » a beneficio del banco de alimentos.

La velada está animada por el coro 4vents.

La entrada es gratuita, solo hay que venir con donativos de alimentos a beneficio del BANCO DE ALIMENTOS NANCY.

Solidaritätskonzert « on sort en boîte » zugunsten der Nahrungsmittelbank.

Der Abend wird von der Chorale aux 4vents gestaltet.

Der Eintritt ist frei, kommen Sie einfach mit Lebensmittelspenden zugunsten der BANQUE ALIMENTAIRE de NANCY.

Mise à jour le 2023-04-28 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS