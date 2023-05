SOIRÉE CONFÉRENCE DU ROTARY CLUB DE BACCARAT 1 avenue de Lachapelle, 4 mai 2023, .

LE ROTARY club De Baccarat s’engage aux côtés des patients !

Conjointement avec le service d’hospitalisation à domicile HADALU, l’équipe mobile de soins palliatifs et la Mairie de Baccarat, le Rotary Club organise une soirée conférence sur le thème de « l’Hôpital à la Maison ».

Entrée gratuite, à 20h à la salle des fêtes de Baccarat. Tout public

Jeudi 2023-05-04 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-04 . 0 EUR.

1 avenue de Lachapelle salle des fêtes

Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The Rotary Club of Baccarat is committed to helping patients!

In conjunction with the HADALU home hospitalization service, the mobile palliative care team and the Baccarat town hall, the Rotary Club is organizing a conference on the theme of « Hospital at Home ».

Free admission, at 8pm in the Baccarat village hall

¡El Rotary Club de Baccarat se compromete a ayudar a los pacientes!

En colaboración con el servicio de hospitalización a domicilio HADALU, el equipo móvil de cuidados paliativos y el Ayuntamiento de Baccarat, el Rotary Club organiza una conferencia sobre el tema « El hospital en casa ».

Entrada gratuita, a las 20 h en el Ayuntamiento de Baccarat

Der ROTARY Club Baccarat setzt sich für die Patienten ein!

Gemeinsam mit dem häuslichen Hospizdienst HADALU, dem mobilen Team für Palliativpflege und dem Bürgermeisteramt von Baccarat organisiert der Rotary Club einen Vortragsabend zum Thema « Das Krankenhaus zu Hause ».

Eintritt frei, um 20 Uhr im Festsaal von Baccarat

