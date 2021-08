Bordeaux Bordeaux Bordeaux, Gironde Bacalan, du houblon à la bière avec Terre & Océan Bordeaux Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Bacalan, du houblon à la bière avec Terre & Océan

le vendredi 17 septembre à 10:00

**Et parmi ces plantes qui aiment pousser les pieds dans l’eau, il peut être surprenant de croiser un végétal que l’on croyait réservé à l’Alsace ou l’Allemagne: le houblon.** **Liane commune fleurissant à l’automne, elle servira de fil conducteur nous amenant de la découverte de la vie sauvage des berges à la toute proche Brasserie.** **Public adulte, sur inscription.** **À Bordeaux Bacalan, rendez-vous communiqué à l’inscription**

Gratuit, sur inscription

Quartier industriel en pleine transition, les berges de Bacalan recèlent de recoins riches en biodiversité.

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T12:00:00

