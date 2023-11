Balade urbaine à Bacalan : « Au fil de la Garonne : de New-York à la Cité jardin » Bacalan Claveau Bordeaux, 4 novembre 2023, Bordeaux.

Balade urbaine à Bacalan : « Au fil de la Garonne : de New-York à la Cité jardin » 4 – 25 novembre, les samedis Bacalan Claveau Prix libre. Sur inscription.

Ici on pêche, on cultive des endives et on vinifie du vin ! Au milieu des traces laissées par la Seconde Guerre Mondiale, découvrez avec nos éclaireurs urbains Frédéric et Malek le charme du quartier Bacalan-Claveau.

À l’ombre de la « Cité Lumineuse », jusqu’à la mutation réussie de la « Cité Claveau », la belle vitalité des habitants se manifeste par une solidarité qui fait vivre le quartier depuis toujours. C’est bel et bien un voyage qui vous attend, au fil de la Garonne !

Infos pratiques

Samedis 4, 11, 18 et 25 novembre à 14h30

15 personnes max pour préserver les échanges et la convivialité.

Durée : 1h30

Prix Libre

Lieu de RDV communiqué à l’inscription.

L’Alternative Urbaine Bordeaux propose des balades pédestres dans les quartiers méconnus de la métropole, animée par des éclaireurs urbains pour qui cette activité est un tremplin vers l’emploi.

Crédit : ANDRE SOBREIRA