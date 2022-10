Balade alternative “Le tissu solidaire de Bacalan” Bacalan Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Balade alternative “Le tissu solidaire de Bacalan” Bacalan, 5 novembre 2022, Bordeaux. Balade alternative “Le tissu solidaire de Bacalan” Samedi 5 novembre, 15h30 Bacalan

Prix libre. Inscription obligatoire.

Des balades hors des sentiers battus pour une forme innovante de tremplin vers l’emploi Bacalan Bacalan Bacalan Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine LA BALADE Connaissez-vous l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) ?

Savez-vous quelles sont les structures qui se cachent derrière ce terme que l’on connait sans en mesurer toujours le sens ?

Suivez-nous ! Partez (re)découvrir le quartier Bacalan/Bassins à flot.

Dans les pas de Frédéric, éclaireur urbain, vous arpenterez toutes ces friches industrielles aujourd’hui transformées en lieux dédiés aux structures de l’ESS.

Vous serez surpris par la solidarité palpable au sein du quartier, et la synergie qui existe entre toutes ces structures et les habitants.

Ce sont elles qui font vivre et dynamisent aujourd’hui ce quartier emblématique au passé ouvrier, et à l’identité toujours aussi affirmée. L’ASSOCIATION L’Alternative Urbaine Bordeaux développe une forme de tourisme de proximité et solidaire.

Nous avons deux missions : Organiser des balades insolites dans les quartiers méconnus ou mal connus de la métropole afin de contribuer à un changement de regard

Former, puis embaucher des habitants éloignées de l’emploi pour qu’elles animent une saison culturelle de balades en tant qu’éclaireur(se) urbain. Cette activité rémunérée est tremplin de retour vers un emploi choisi et pérenne. LES INFOS LOGISTIQUES : 12 PERSONNES MAX pour préserver les échanges et la convivialité.

DURÉE | 1h30

PRIX LIBRE

Lieu de RDV communiqué à l’inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-05T15:30:00+01:00

2022-11-05T17:00:00+01:00 L’Alternative Urbaine Bordeaux

