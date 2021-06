Marckolsheim Marckolsheim Babyski : Initiation au sport nautique Marckolsheim Marckolsheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Marckolsheim

Babyski : Initiation au sport nautique Marckolsheim, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Marckolsheim. Babyski : Initiation au sport nautique 2021-07-24 – 2021-07-24

Marckolsheim Bas-Rhin Marckolsheim Initiez vos enfants de moins de dix ans au ski nautique.

Le matériel : skis et gilets sont fournis gratuitement et l'assurance est prise en charge par le club. Il n'y a pas d'inscription préalable; il suffit de se présenter au club-house dans la tranche horaire 14 à 17 heures.
+33 6 08 80 35 04

Le matériel : skis et gilets sont fournis gratuitement et l’assurance est prise en charge par le club. Il n’y a pas d’inscription préalable; il suffit de se présenter au club-house dans la tranche horaire 14 à 17 heures.

