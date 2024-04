Babysit’dating Hôtel de ville de Versailles Versailles, samedi 28 septembre 2024.

Babysit’dating Parents et baby-sitters, rencontrez-vous ! Samedi 28 septembre, 13h00 Hôtel de ville de Versailles

Début : 2024-09-28T13:00:00+02:00 – 2024-09-28T16:00:00+02:00

Fin : 2024-09-28T13:00:00+02:00 – 2024-09-28T16:00:00+02:00

Le rendez-vous annuel entre baby-sitters et parents Versaillais aura lieu le samedi 28 septembre à l’Hôtel de Ville, de 13h à 16h.

Les parents réservent un créneau d’une heure sur le site versailles.fr. Un panneau affiché devant leur table indiquera leur quartier de résidence et le type de garde recherché.

Pour les baby-sitters, pas d’inscription au préalable, ni de créneau horaire. Si vous êtes âgé d’au moins 16 ans, vous vous présentez directement à l’Hôtel de Ville, le samedi 28 septembre, entre 13h et 16h.

INFOS PRATIQUES

Inscriptions pour les parents en septembre sur www.versailles.fr

Inscriptions sur place pour les baby-sitters.

babysitdating@versailles.fr

01 30 97 83 70

Hôtel de ville de Versailles 4, avenue de Paris – 78000 Versailles Versailles 78000 Chantiers Yvelines Île-de-France