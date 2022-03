Babypop Maison Folie Hospice d’Havré, 23 avril 2022, Tourcoing.

Babypop

le samedi 23 avril à Maison Folie Hospice d’Havré

_Le festival Tréto fête son retour à la maison Folie hospice d’Havré après cette crise sanitaire sans précédent. Pour fêter avec vous cette nouvelle édition, Tréto 2022 propose une découverte de différents univers musicaux destinés aux plus jeunes et à leur famille puisque cette année, la culture à Tourcoing vibre au son de_ **_Musica Viva_** _!_ _Compagnie Zapoï_ BaByPoP est un concert dansé électro hiphop à destination des tout-petits à partir de 1 an. Dans une petite scène électro, une musicienne développe sa partition à sa table de mixage et une danseuse hip hop fait naître la rencontre entre le cercle et le carré, ces formes qui symbolisent l’univers et nous évoquent tout autant la différence que la complémentarité. En effet, le cercle est contenu dans le carré et vice versa. Tout comme la danse Hip-Hop qui offre aux regards un jeu subtil entre la courbe et la ligne droite, l’ensemble des objets scéniques nous évoque l’univers, le monde dans lequel l’enfant évolue. Par la mise en mouvement des corps et des objets, Camille Dewaele dessine ainsi des espaces imaginaires et poétiques. Et la musique de Domitie de Lamberterie dessine un univers en expansion. Il s’étend progressivement jusqu’à l’espace du public afin de l’immerger dans une dimension colorée, joyeuse et dansante. _« BABY POP» est une production de la compagnie Zapoï, Avec le soutien : Communauté de communes Picardie les Châteaux (soutenue par la DRAC dans le cadre des Contrats Culture Ruralité), du Conseil Départemental du Pas de Calais, L’Espace Athéna- Ville de St- Saulve, la MCL de Gauchy Scène Conventionnée d’Intérêt national pour l’art, l’enfance, la jeunesse et la chanson (02) COPRODUCTION : Les Scènes associées (Espace culturel Ronny Coutteure/Ville de Grenay, Maison de l’Art et de la Communication/Ville de Sallaumines et Centre culturel Arc-en-Ciel/Ville de Liévin). La compagnie est associée à l’Espace Ronny Coutteure de la ville de Grenay._ Durée : 30mn / de 1 à 6 ans

GRATUIT sur réservation

Festival Tréto 2022 est de retour à la maison Folie, venez fêter cette nouvelle édition avec nous, différents univers musicaux et artistiques à travers des spectacles et ateliers à découvrir !

Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Tourcoing Nord



2022-04-23T09:30:00 2022-04-23T10:00:00;2022-04-23T11:00:00 2022-04-23T11:30:00