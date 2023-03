Babylone EPEE DE BOIS – SALLE STUDIO, 25 juin 2023, PARIS.

Babylone EPEE DE BOIS – SALLE STUDIO. Un spectacle à la date du 2023-06-25 à 16:30 (2023-06-15 au ). Tarif : 24.2 à 24.2 euros.

THEATRE DE L’EPEE DE BOIS présente ce spectacle Sur une chaise, habillé de son ancien costard, nous rencontrons Valmont, un ex-employé promu manager au moment où son entreprise se lance dans une vaste opération de réduction de personnel. Cette opération ne prévoyait pas de licenciements, mais préconisait plutôt un encouragement au départ par l’organisation d’une campagne de harcèlement moral à grande échelle à l’encontre des salariés supprimables. Valmont a été l’un des managers de l’entreprise chargés par la direction des ressources humaines d’exécuter cette campagne de harcèlement dans le cadre de son équipe.Valmont, sur sa chaise, s’adresse à une avocate. Il aurait découpé une femme en morceaux, et il revient sur les quelques semaines où il a été chef d’équipe et qui ont précédé ce crime.Son récit nous plonge dans la folie managériale d’un monde du travail en entreprise où tout paraît possible et, dans cet univers presque fantastique où l’humain n’entrave jamais les rêves les plus fous des aventures économiques, Valmont, le petit chef inspiré, l’admirateur d’Alexandre le Grand – guide de sa vie – finit par perdre pied, et nous avec lui. Babylone

EPEE DE BOIS – SALLE STUDIO PARIS Route du champs de manoeuvre Paris

