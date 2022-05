Babyfoot humain, 31 juillet 2022, .

Babyfoot humain

2022-07-31 – 2022-07-31

Le babyfoot traditionnel c’est simple et tout le monde peut y jouer ! Et bien le babyfoot humain, c’est pareil mais à taille humaine! Pas besoin d’être un as du ballon rond ou d’avoir une condition physique de champion pour y jouer et prendre du plaisir. Ce sport se joue souvent en équipes de 6 joueurs et s’adresse aux hommes comme aux femmes, aux grands comme au moins grands, et aux jeunes comme aux moins jeunes. On peut y jouer avec ses amis, sa famille ou encore ses collègues. ► RDV Place aux Herbes dimanche 31 juillet de 17h30 à 22h30 ► Parties de 15 minutes. Dès 6 ans. ► 1 ticket : 6€ et 3 tickets : 15€Inscriptions à l’Office de Tourisme.

Droits gérés

dernière mise à jour : 2022-03-28 par