EUR 5 L’association l’Amicale Sport et Loisirs de Mercey-le-Grand organise le samedi 3 décembre , un tournoi de babyfoot où vous êtes tous conviés.

Ce tournoi se fera à la Salle Polyvalente de Mercey-le-Grand.

Le tournoi se fera selon les règles officielles et tous les niveaux seront la bienvenus .

La buvette et les crêpes seront à votre disposition et sauront vous réconfortez après le tournoi .

Le tarif sera de 5 € par personne .

Les inscriptions commenceront à partir de 13 h et le tournoi débutera à 14 h .

Pour plus de renseignements , vous pouvez contacter le 03 81 58 63 23 ou l’adresse mail suivante : babysontin25@orange.fr

