Atelier recycl’art babychou services Alsace Nord, 22 mars 2023, Haguenau. Atelier recycl’art Mercredi 22 mars, 11h00, 14h30 babychou services Alsace Nord Sensibiliser l’enfant au développement durable,

à travers la réutilisation des matériaux, développer sa

créativité. babychou services Alsace Nord 32 rue du maréchal Foch 67500 Haguenau Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-22T11:00:00+01:00 – 2023-03-22T12:00:00+01:00

2023-03-22T14:30:00+01:00 – 2023-03-22T16:30:00+01:00

