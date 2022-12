Baby’art Soustons Soustons Soustons Catégories d’évènement: Landes

Landes Soustons EUR Les ateliers seront animés par Amandine artiste, passionnée d’art , ayant envie de vous transmettre son savoir . Tarif :

Adhérent 15 € l’atelier ou forfait sur demande

Non adhérent 20 € Inscription au 06 86 34 22 50 Un atelier parent-enfant de 6 mois à 3 ans .

Un temps d’échange avec son enfant à la découverte de l’art.

Lors de cet atelier vous découvrirez différentes approches de l’art.

Avec votre enfant, vous pourrez, toucher, manipuler, explorer, sentir et laisser votre imaginaire +33 6 86 34 22 50 Petites Graines En Devenir PETITE GRAINE EN DEVENIR

