Babyâge / Table ronde Le Scarabée – La Verrière, 22 mars 2022, La Verrière.

Babyâge / Table ronde

Le Scarabée – La Verrière, le mardi 22 mars à 13:15

_Babyâge, table-ronde organisée chaque année par le Centre de ressources pour les professionnels de l’enfance (CRPE) est à destination des professionnels de l’enfance. Elle s’inscrira dans la 9e édition de la Semaine Nationale de la Petite Enfance et en adoptera le thème : Trouvailles, Retrouvailles !_ Permettre au petit d’expérimenter des trouvailles et des retrouvailles à travers les livres : le CRPE propose une réflexion autour de l’élargissement de l’univers narratif du livre par la présence d’éléments concrets, d’objets qui favoriseront le développement des capacités sensori-motrices et de l’imaginaire des plus jeunes. Pour nous guider dans cette approche seront présents des professionnels chevronnés ! **Avec Élise Mareuil, éducatrice jeunes enfants, expert pédagogique** **Claire Dé, auteur photographe plasticienne** **et la participation du Réseau d’Assistantes Maternelles (RAM) de Trappes** _Le Centre de Ressources des Professionnels de l’Enfance propose des conférences et des tables-rondes avec l ’intervention de spécialistes. Elles sont pensées pour contribuer à l’enrichissement des pratiques professionnelles et ouvertes aux parents._

Sur réservation

Une table-ronde qui s’inscrit dans la thématique de “La Semaine Nationale de la Petite Enfance”, pour les professionnels de l’enfance mais aussi les parents.

Le Scarabée – La Verrière 7 Avenue du Général Leclerc – 78320 La Verrière La Verrière Yvelines



