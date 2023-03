Baby Volcano + Timéa L’AUTRE CANAL, 1 avril 2023, NANCY.

Baby Volcano + Timéa L’AUTRE CANAL. Un spectacle à la date du 2023-04-01 à 20:30 (2023-04-01 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

L’AUTRE CANAL (PLATESV-R-2022-006275/276/279) présente BABY VOLCANO + TIMEABaby Volcano est le projet musical de l’artiste performeuse Lorena Stadelmann (CH/GT). À travers ses textes et sa voix, elle navigue entre douceur, chaleur et rage. Elle pose en français et en espagnol pour exprimer ce qui habite son corps. Véritable bête de scène, elle offre des lives performatifs, énergiques et magnétiques.Réservations P.M.R. : 03 83 38 44 88

Votre billet est ici

L’AUTRE CANAL NANCY 45 BD D’AUSTRASIE Meurthe-et-Moselle

L’AUTRE CANAL (PLATESV-R-2022-006275/276/279) présente

BABY VOLCANO + TIMEA



Baby Volcano est le projet musical de l’artiste performeuse Lorena Stadelmann (CH/GT). À travers ses textes et sa voix, elle navigue entre douceur, chaleur et rage. Elle pose en français et en espagnol pour exprimer ce qui habite son corps. Véritable bête de scène, elle offre des lives performatifs, énergiques et magnétiques.



Réservations P.M.R. : 03 83 38 44 88

.14.0 EUR14.0.

Votre billet est ici