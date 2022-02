Baby Touch Salon du livre jeunesse,Espace Olympe-de-Gouges Saint-Germain-lès-Arpajon Catégories d’évènement: Essonne

du jeudi 10 mars au samedi 12 mars à Salon du livre jeunesse, Espace Olympe-de-Gouges

Les enfants évoluent, tour à tour, entre 4 à 5 modules d’activité. Ils y découvrent des livres tactiles en tissu, des matières et textures étonnantes, des « Astuces de Claudette » (sacs sensoriels, gants texturés doux, rugueux et lisses, bouteilles d’éveil sensoriel, tableaux bigoudis…) et ont ainsi une première approche des notions de taille, forme, texture, poids… Ces découvertes participent au développement des sens, comme le toucher, la vue ou l’ouïe. L’atelier s’achève par un temps collectif autour d’une histoire interactive. [http://www.sljeunesse.fr/programme-2022/baby-touch-jeudi/](http://www.sljeunesse.fr/programme-2022/baby-touch-jeudi/)

2022-03-10T09:15:00 2022-03-10T09:45:00;2022-03-10T10:15:00 2022-03-10T10:45:00;2022-03-12T10:00:00 2022-03-12T10:30:00;2022-03-12T11:00:00 2022-03-12T11:30:00

